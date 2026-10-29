Ricaldone: domenica scorsa la festa patronale nel cuore del paese, fra tradizione e fede

L’on. Enzo Amich ha partecipato alla festa patronale dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Ricaldone, prendendo parte alla celebrazione religiosa e alla processione per le vie del paese, con l’impegno del parroco, don Winston Carrera, e la partecipazione delle Confraternite della Diocesi. La giornata è proseguita con il pranzo conviviale organizzato dalla Pro Loco, occasione di incontro e condivisione nel segno delle tradizioni locali.

LE PAROLE – Così l’on. Enzo Amich: “Le feste patronali rappresentano un patrimonio prezioso, perché tengono insieme fede, memoria storica e senso di appartenenza. Ricaldone è un luogo da scoprire per la sua storia, le sue bellezze e la sua identità culturale. Il Teatro Sociale Umberto I, preziosa testimonianza della storia culturale locale, e il Museo dedicato a Luigi Tenco, raccontano un patrimonio artistico che si affianca alle eccellenze enogastronomiche e al paesaggio delle colline del Monferrato. Occasioni come questa festa patronale permettono di conoscere il paese, apprezzarne le tradizioni e promuovere un turismo attento alla cultura, all’arte e alle peculiarità del territorio”.