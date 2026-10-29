Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura & Eventi

Ricaldone: domenica scorsa la festa patronale nel cuore del paese, fra tradizione e fede

DiRaimondo Bovone

Ott 29, 2026 , , , ,

L’on. Enzo Amich ha partecipato alla festa patronale dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Ricaldone, prendendo parte alla celebrazione religiosa e alla processione per le vie del paese, con l’impegno del parroco, don Winston Carrera, e la partecipazione delle Confraternite della Diocesi. La giornata è proseguita con il pranzo conviviale organizzato dalla Pro Loco, occasione di incontro e condivisione nel segno delle tradizioni locali.

LE PAROLE – Così l’on. Enzo Amich: “Le feste patronali rappresentano un patrimonio prezioso, perché tengono insieme fede, memoria storica e senso di appartenenza. Ricaldone è un luogo da scoprire per la sua storia, le sue bellezze e la sua identità culturale. Il Teatro Sociale Umberto I, preziosa testimonianza della storia culturale locale, e il Museo dedicato a Luigi Tenco, raccontano un patrimonio artistico che si affianca alle eccellenze enogastronomiche e al paesaggio delle colline del Monferrato. Occasioni come questa festa patronale permettono di conoscere il paese, apprezzarne le tradizioni e promuovere un turismo attento alla cultura, all’arte e alle peculiarità del territorio”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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