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Fondazione CRAL: Cittadella-Heritage&Future nuovo partner per ‘Le vie del territorio’

DiRaimondo Bovone

Ott 29, 2026 , , , ,
La Cittadella di Alessandria dall'alto

La provincia di Alessandria rappresenta un ecosistema unico, dove storia, natura e qualità della vita coesistono in perfetto equilibrio. Per valorizzare questo patrimonio e contrastare lo spopolamento, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria promuove “LE VIE DEL TERRITORIO”: una strategia condivisa con le amministrazioni e le realtà locali per trasformare l’identità e lo stile di vita del luogo in motori di crescita sostenibile, culturale e sociale.
In questo scenario di sviluppo territoriale, si inserisce l’ingresso ufficiale di CITTADELLA – Heritage &Future nella rete del progetto. Questa collaborazione intende valorizzare la monumentale Cittadella di Alessandria, capolavoro settecentesco di ingegneria sabauda e unica fortezza di pianura in Europa, conservatasi completamente intatta. Il complesso fortificato smette così i panni di antica difesa militare per diventare il fulcro di una nuova narrazione culturale, un ponte ideale in cui l’eredità storica ispira progetti futuri a forte impatto sociale e turistico. Attraverso la tutela della biodiversità, la riscoperta delle radici e la celebrazione delle eccellenze agroalimentari e vitivinicole, le attività in programma offriranno esperienze nate per condividere l’autenticità del territorio e trasformarla in un patrimonio collettivo.

LE PAROLE – Il presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio, commenta: “La Cittadella è il simbolo della nostra identità e, grazie a questa collaborazione strategica con CITTADELLA – Heritage & Future, diventa anche il laboratorio del nostro domani. Come Fondazione crediamo fortemente che la crescita di un territorio passi dalla capacità di fare rete e ‘Le Vie del Territorio’ rappresenta esattamente questa visione: un’alleanza solida per trasformare l’autenticità e l’eccellenza alessandrina in una promessa di benessere e sviluppo sostenibile. Scegliere l’Alessandrino per vivere significa scegliere un’armonia autentica tra natura e servizi: i lterritorio garantisce infatti ottime scuole, sanità efficiente, collegamenti rapidi con le metropoli vicine e un costo della vita decisamente competitivo .In particolare, grazie alla visione strategica della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e alle competenze progettuali di CITTADELLA – Heritage & Future, il patrimonio locale smette di essere solo memoria del passato e diventa il motore di sviluppo.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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