Fondazione CRAL: Cittadella-Heritage&Future nuovo partner per ‘Le vie del territorio’

La provincia di Alessandria rappresenta un ecosistema unico, dove storia, natura e qualità della vita coesistono in perfetto equilibrio. Per valorizzare questo patrimonio e contrastare lo spopolamento, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria promuove “LE VIE DEL TERRITORIO”: una strategia condivisa con le amministrazioni e le realtà locali per trasformare l’identità e lo stile di vita del luogo in motori di crescita sostenibile, culturale e sociale.

In questo scenario di sviluppo territoriale, si inserisce l’ingresso ufficiale di CITTADELLA – Heritage &Future nella rete del progetto. Questa collaborazione intende valorizzare la monumentale Cittadella di Alessandria, capolavoro settecentesco di ingegneria sabauda e unica fortezza di pianura in Europa, conservatasi completamente intatta. Il complesso fortificato smette così i panni di antica difesa militare per diventare il fulcro di una nuova narrazione culturale, un ponte ideale in cui l’eredità storica ispira progetti futuri a forte impatto sociale e turistico. Attraverso la tutela della biodiversità, la riscoperta delle radici e la celebrazione delle eccellenze agroalimentari e vitivinicole, le attività in programma offriranno esperienze nate per condividere l’autenticità del territorio e trasformarla in un patrimonio collettivo.

LE PAROLE – Il presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio, commenta: “La Cittadella è il simbolo della nostra identità e, grazie a questa collaborazione strategica con CITTADELLA – Heritage & Future, diventa anche il laboratorio del nostro domani. Come Fondazione crediamo fortemente che la crescita di un territorio passi dalla capacità di fare rete e ‘Le Vie del Territorio’ rappresenta esattamente questa visione: un’alleanza solida per trasformare l’autenticità e l’eccellenza alessandrina in una promessa di benessere e sviluppo sostenibile. Scegliere l’Alessandrino per vivere significa scegliere un’armonia autentica tra natura e servizi: i lterritorio garantisce infatti ottime scuole, sanità efficiente, collegamenti rapidi con le metropoli vicine e un costo della vita decisamente competitivo .In particolare, grazie alla visione strategica della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e alle competenze progettuali di CITTADELLA – Heritage & Future, il patrimonio locale smette di essere solo memoria del passato e diventa il motore di sviluppo.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL