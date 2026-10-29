Volley Femminile B1: Alessandria verso la trasferta di Bellusco. Pullman gratis per i tifosi

Un’Alessandria Volley capolista si prepara alla terza giornata del Campionato B1 Nazionale di Pallavolo sul campo del Care Project Bellusco, che si giocherà sabato 31 ottobre alle 21 nella Palestra Comunale di Bellusco, in via Pascoli 7. L’ingresso sarà gratuito e la sfida sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’Alessandria Volley.

LA CLASSIFICA: Chieri e Alessandria 6; Alba e Palau 5; Pavia, Cagliari, Crema, Moncalieri e CUS Torino 3; La Maddalena e Monza 1; Cagliari, Aosta, Bellusco e Lecco 0.

LE PAROLE – Così coach Ivan Turcich presenta la gara di sabato: “Ci attende una nuova trasferta a Bellusco, affrontando una squadra che merita attenzione e rispetto, come ogni avversario in questo campionato. Veniamo da un buon avvio di stagione e l’obiettivo deve essere quello di dare continuità a quanto fatto finora, mantenendo il focus esclusivamente sul nostro lavoro in palestra e sulla crescita della nostra identità di squadra, pallone dopo pallone”.

IL PULLMAN – La società ha organizzato un pullman per i tifosi: i Keepers seguiranno la squadra con partenza dal Palacima alle ore 18. Per prenotare il posto sul pullman, sino ad esaurimento posti: telefono 370-1128366 – email: [email protected]