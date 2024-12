Acceso in piazza Garibaldi, oggi alle 17, l’albero di Natale donato dall’azienda Kimono

Alberi di Natale nelle piazze di Alessandria, in partnership con le grandi aziende del territorio: da piazza della Libertà a piazza Garibaldi, da Paglieri a Kimono. Oggi pomeriggio alle 17 è stato ‘acceso’ l’albero di piazza Garibaldi, davanti a corso Roma, donato da Kimono che nel 2025 festeggerà i 70 anni di attività. L’albero illuminerà e decorerà il cuore del centro cittadino durante tutto il periodo natalizio. Posizionato in una location simbolica, rappresenta la gratitudine verso la comunità alessandrina, che ha giocato un ruolo fondamentale nella storia e nel successo dell’azienda. Alla cerimonia di poco fa hanno partecipato il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, il suo vice Giovanni Barosini e tutta la grande famiglia Kimono. L’accensione è stata allietata dalle musiche natalizie grazie al conservatorio di Alessandria e al duo Jazz Joulia Barycheva-Vlad Tanase.



Così il sindaco: “L’accensione di questo bellissimo albero di Natale, finanziato da Kimono, è un segnale importante per la città che dimostra quanto le imprese del territorio siano attive e coinvolte. In questo Alessandria è un modello da seguire, una città capace di mettere in campo energie indirizzate verso il bene pubblico. Pensiamo che sia la strada giusta anche per il futuro”.