La Settimana della Ricerca rinnova l’appuntamento con la comunità e si prepara ad un’edizione particolarmente significativa: quella del 2026 è infatti la prima dopo il riconoscimento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Un traguardo storico per la sanità del territorio, che conferisce un valore ancora maggiore ad una rassegna ormai consolidata, dedicata alla diffusione della cultura scientifica e alla sensibilizzazione sull’importanza della ricerca per il miglioramento delle cure.

Promossa dal DAIRI dell’IRCCS AOU AL e da Solidal per la Ricerca, col prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il patrocinio dei Comuni di Alessandria e Casale Monferrato, la manifestazione propone un ricco calendario di appuntamenti fino al 2 dicembre, tra convegni, iniziative divulgative ed eventi solidali distribuiti sul territorio provinciale.

L’obiettivo è coinvolgere cittadini, professionisti e istituzioni, avvicinando l’intera comunità ai temi della ricerca e al ruolo fondamentale che questa riveste per la salute e lo sviluppo del territorio.

LE PAROLE – Spiega Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione CRAL: «La ricerca medico scientifica rappresenta uno degli indicatori essenziali di sviluppo di una comunità. Per la nostra provincia poter oggi contare sul primo IRCCS completamente pubblico della sanità piemontese, è la dimostrazione più forte ed evidente dei progressi compiuti dal territorio alessandrino, con la prospettiva di un sempre più alto livello di prestazioni e cura delle nostre strutture ospedaliere. Ricerca medico scientifica di qualità significa infatti, prima di tutto, migliore sanità da offrire ai cittadini».

Antonio Maconi, Direttore Scientifico facente funzioni dell’IRCCS AOU AL, sottolinea: «La Settimana della Ricerca rappresenta un’occasione importante per condividere non soltanto i risultati raggiunti, ma soprattutto la visione che guiderà il nostro lavoro nei prossimi anni. Il riconoscimento IRCCS ci affida infatti una responsabilità importante: trasformare il patrimonio di competenze, esperienze e relazioni costruito in questi anni in una capacità di ricerca sempre più strutturata, competitiva e capace di rispondere ai bisogni di salute della popolazione. In questo percorso sarà fondamentale continuare a investire sui giovani ricercatori, sulle infrastrutture e sulle collaborazioni scientifiche d’eccellenza, rafforzando il legame tra ricerca e attività clinica».