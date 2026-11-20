Dallo scorso venerdì 13 novembre è disponibile in digitale “IL CUORE MIO FA”, nuovo singolo di BANFY, la star di TikTok che ha generato più di 3 milioni di contenuti con i suoi brani.

Dopo il Disco di Platino conquistato con “Bam Bam” (feat. Sheridan) e un tour da oltre 300 date in tutta Italia, BANFY torna con il nuovo singolo “IL CUORE MIO FA” (STAR-M, distribuzione Universal Music Italia, produzione artistica a cura di Mitch DJ), un brano tra dance e pop neo-melodico che racconta la felicità di chi va oltre il successo e trova la gioia nelle piccole cose.

L’ARTISTA – Banfy, all’anagrafe Valentino Casagrande, nasce a Tortona (Alessandria) nel 1991. Cantante neo-melodico italiano di radici sinti, è oggi uno dei personaggi più originali e riconoscibili della scena musicale popolare e del panorama virale italiano. Grazie a una personalità travolgente, a uno stile inconfondibile e a una forte capacità comunicativa, Banfy ha conquistato milioni di visualizzazioni e ascolti trasformandosi in un vero fenomeno del web con migliaia di ascoltatori e oltre 3 milioni di contenuti generati con i suoi brani. Tra i suoi brani più riconosciuti figura “Bam Bam” (ft. Sheridan, 2025), “Ma fatt annamurà” (2021), “Come una giostra” (2020) e “Lady Laura” (2026); canzoni che hanno contribuito a costruire un pubblico trasversale, capace di abbracciare generazioni e gusti musicali differenti. Il suo percorso discografico è stato accompagnato da importanti riconoscimenti, tra cui Disco d’Oro e Disco di Platino. Nonostante la popolarità improvvisa, Banfy continua il suo percorso musicale senza rinnegare le proprie origini. Il suo nome d’arte racchiude una curiosità familiare: il padre, grande ammiratore dell’attore Lino Banfi, lo chiamava affettuosamente “Lino” fin da bambino. Dietro quel soprannome, diventato oggi il suo marchio artistico, si nasconde Valentino: un uomo solare, legato alla famiglia, alla propria comunità con una storia fatta di sacrifici, sogni e voglia di riscatto.

Con “IL CUORE MIO FA”, Banfy porta avanti questa identità attraverso un messaggio che non ha bisogno di proclami: si può conquistare il pubblico, diventare riconoscibili e raggiungere nuovi traguardi senza perdere il legame con ciò che conta davvero.

LE PAROLE – Racconta Banfy: «La fama cambia la vita, ma non necessariamente il cuore; non voglio essere giudicato per le visualizzazioni che ho ottenuto, ma per le canzoni che sono in grado di scrivere e interpretare. A volte il vero successo non è arrivare lontano, è arrivarci senza smettere di essere sé stessi».