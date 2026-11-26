È calato il sipario sui Campionati Nazionali 2026 di minigolf con l’ultimo atto della stagione agonistica: a Follonica, in provincia di Grosseto, è stata ospitata la finale di Coppa Italia, che ha visto il successo della formazione locale Asd MC Follonica. Alla manifestazione hanno preso parte le 8 squadre di club che avevano conquistato il pass al termine del Circuito nazionale. Dopo una fase a gironi intensa e ricca di colpi di scena, in semifinale si sono presentate le 4 migliori formazioni della giornata: la detentrice del titolo Novi Ligure, Cusano Milanino, Vergiate e i padroni di casa di Follonica.

CLASSIFICA FINALE – Sul gradino più alto del podio il Follonica, seguito da Novi Ligure e Vergiate. Dietro di loro Cusano Milanino, Naturno, Sanremo, Lozza e Relax Time.