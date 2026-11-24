Il look invernale ha un protagonista indiscusso: il capospalla. Accanto al cappotto, elegante e di design, il vero elemento capace di proteggerci dal freddo e schermarci efficacemente è il piumino. Le temperature più fredde e le giornate ventose richiedono l’utilizzo di questo must have che va valutato tra le tante proposte fino a individuare il modello ideale.

Noi dobbiamo riuscire a trovare quello giusto per valorizzare la nostra corporatura e proteggerci dal freddo in modo efficace, ovviamente il prezzo ha il suo peso. Ecco alcuni consigli pratici per scegliere un piumino per l’inverno.

Si parte dall’imbottitura

Cosa dobbiamo guardare quando si sceglie un piumino? Il primo dettaglio che deve saltare all’occhio è il tipo di imbottitura. Ne esistono di super soffici oppure capaci di trattenere l’aria e migliorare l’isolamento termico, poi se ne trovano anche di vera piuma che aggiungono struttura al capo. Come possiamo capire quale fa per noi? Leggendo l’etichetta, così da avere maggiore chiarezza di cosa stiamo per acquistare. Tra i best seller spiccano però le imbottiture sintetiche, riescono a schermare dal freddo e dall’umidità proponendo una politica cruelty free.

Fill power

Quando leggiamo l’etichetta c’è un numerino che solitamente interessa gli addetti ai lavori ma che fa la differenza nel comfort e nell’utilizzo. Il fill power indica quanto volume riesce a occupare il piumino naturale a parità di peso e più è alto, maggiore è la sua capacità di espandersi e intrappolare l’aria. Ciò non significa che una giacca sia più calda dell’altra, la quantità di imbottitura, il tessuto esterno e la costruzione delle camere influenzano il risultato finale.

Il fit

Oversize o avvolgente? Corto e sportivo o lungo fino alle caviglie? Il design del capo dipende dallo stile di vita e dalle tendenze del momento… ma anche dalla propria fisicità. Le proposte cropped funzionano bene con capi a vita alta, mentre i tagli dritti arricchiti da cintura aggiungono un tocco femminile.

Gli elementi che lo rendono unico

A livello estetico ci sono applicazioni che rendono il capo tecnico qualcosa di più di un modello funzionale: zip che scorre bene, polsini aderenti, cappuccio regolabile e la presenza di tasche sono alcuni esempi ma non meno importanti le trapuntature, le finiture che possono spaziare dalle opache ai colori sorbetto e, ovviamente, la protezione offerta dal tessuto esterno.

Giocare d’anticipo conviene

Una mossa sconsigliata? Temporeggiare troppo sull’acquisto e aspettare il vero freddo per acquistarlo. Le collezioni iniziano a comparire nei negozi mesi prima, un acquisto di impulso potrebbe non soddisfarci soprattutto perché taglie e modelli in alcuni casi sono già esauriti quando diventano popolari online.

C’è poi l’opportunità di risparmiare scegliendo un outlet piumini online dove trovare proposte delle vecchie collezioni a prezzi decisamente più bassi… dopotutto per valorizzare la propria silhouette non serve acquistare dai nuovi arrivi.

Ovviamente bisogna fare più attenzione quando si acquista online perché non abbiamo modo di provare il capo; a nostro vantaggio, però, ci sono e-commerce che offrono una buona politica di reso e schede prodotto ben compilate con dettagli sulla vestibilità, una tabella taglie precisa e recensioni autentiche che possono aiutare.

Con la manutenzione dura di più

Se hai trovato il piumino perfetto devi occupartene, così che possa mantenere le sue caratteristiche a lungo. Come si lava? Dopo aver svuotato le tasche e averlo girato a rovescio puoi posizionarlo in lavatrice se l’etichetta lo consente, avendo cura di pretrattare eventuali macchie e scegliere un programma a 30 gradi, non superando mai i 40. Per poter garantire che il capo duri, andrà poi eliminata ogni traccia d’umidità aiutandosi con un ciclo in asciugatura a bassa temperatura inserendo all’interno dell’elettrodomestico le palline specifiche in lana così da far tornare al massimo splendore il suo gonfiore.