”Femminicidi, diritti negati, disuguaglianze e arretramenti culturali: la libertà delle donne è ancora una conquista da difendere, in Italia e nel mondo. Ogni anno il 25 novembre ci ricorda quanto sia ancora necessario parlare di violenza contro le donne. Ma soprattutto ci ricorda quanto sia necessario agire. I femminicidi continuano a riempire le cronache, restituendoci una realtà drammatica che non possiamo abituarci a considerare inevitabile. Dietro ogni donna uccisa c’è una storia di libertà negata, di controllo, di sopraffazione, spesso di violenze e segnali che non sono stati riconosciuti o sufficientemente contrastati. Non si tratta di tragedie improvvise, di raptus o di vicende private: la violenza maschile contro le donne affonda le proprie radici in una cultura che ancora fatica a riconoscere pienamente l’autodeterminazione femminile, il diritto di scegliere e la libertà di sottrarsi a una relazione.

E se i femminicidi rappresentano la manifestazione più estrema e visibile di questa violenza, non possiamo dimenticare tutto ciò che li precede e li accompagna: discriminazioni, disparità economiche, ostacoli all’accesso al lavoro, difficoltà nella conciliazione tra vita professionale e familiare, stereotipi di genere, limitazioni della libertà personale e sessuale. Diritti e opportunità che dovrebbero essere acquisiti continuano, ancora oggi, a non essere pienamente garantiti. In Italia, come in molte altre parti del mondo,1 donna su 3 ha subito una qualche forma di violenza. Essere donna significa ancora fare i conti con soprusi, discrimine e disuguaglianze profonde e non possiamo parlare di contrasto alla violenza senza parlare di educazione, prevenzione e responsabilità collettiva.

In questo scenario, le recenti vicende della politica nazionale ci interrogano profondamente. Il dibattito sul consenso in materia di violenza sessuale e le difficoltà nel costruire un sistema educativo che riconosca il valore dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, rischiano di rappresentare occasioni mancate. Non basta intervenire quando la violenza si è già manifestata. Occorre lavorare prima, molto prima, affinché le nuove generazioni possano crescere libere da modelli relazionali fondati sul controllo, sulla disparità e sulla sopraffazione. Come Centro Antiviolenza, ogni giorno incontriamo donne che raccontano quanto sia difficile riconoscere la violenza, trovare ascolto, uscire da situazioni di dipendenza e ricostruire la propria autonomia“.

GLI EVENTI – Per accendere una luce su questi temi, l’Aps me.dea parteciperà, e ha già iniziato a partecipare nei giorni scorsi, a tanti eventi promossi sul territorio, in collaborazione con Amministrazioni Comunali, Consulte Pari Opportunità, altri Enti del Terzo settore e anche soggetti privati. Segnaliamo 2 campagne attive nel mese di novembre per sostenere l’attività di me.dea. La prima è quella delle CLEMENTINE ANTI-VIOLENZA, proposta anche quest’annoda Confagricoltura Donna Piemonte e Confagricoltura Donna Alessandria, incollaborazione con Soroptimist International e FIDAPA. Con un’offerta minima di10 euro per una confezione da 1,5 kg di clementine si può contribuire a sostenere l’azione di me.dea. Le clementine si potranno trovare a Novi Ligure il 25 novembre, al gazebo di Confagricoltura Donna Alessandria in viale Saffi, oppure sono prenotabili al numero 0131-43151 o via mail a [email protected].

CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Alessandria ha, invece, promosso una raccolta di GIOCATTOLI destinati ai bambini che me.dea incontra al Centro Antiviolenza e nella Case Rifugio. I doni possono essere consegnati nelle sedi della Croce Rossa di Alessandria, Fubine, Piovera, Predosa, San Salvatore Monferrato, Valenza e Vignale Monferrato.