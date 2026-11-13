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Digital Forum 2026: ad Alessandria 5 giorni dedicati all’Intelligenza Artificiale

DiRaimondo Bovone

Nov 13, 2026 , , , , , , ,

Dal 16 al 20 novembre tra Loom Coworking e il Dipartimento DISIT dell’Università del Piemonte Orientale: aperitivo inaugurale, percorso professionale con rilascio di Open Badge e una lectio magistralis per la GenZ.
INFO – Programma completo e registrazione su www.eccodigitalforum.it

Torna  dal 16 al 20 novembre 2026 “ECCO Digital Forum”, l’appuntamento dedicato al digitale e all’innovazione organizzato da Lab121, di concerto con l’Università del Piemonte Orientale e sostenuto dal Comune di Alessandria. Il tema della 4^ ’edizione è l’intelligenza artificiale, affrontata sia dal punto di vista delle imprese sia da quello delle giovani generazioni.

L’ateneo alessandrino

LUNEDI’ 16 novembre (ore 18-20) – Aperitivo inaugurale, che vedrà la partecipazione di  un volto amico quello Andrea Boscaro, fondatore e partner di The Vortex e storico animatore della kermesse.
MARTEDI’ 17 novembre (9-13) – cosa sono gli agenti AI e perché se ne parla, cosa possono fare per un’azienda, come funzionano e dove inserirli nei processi aziendali.
MERCOLEDI’ 18 novembre (9-13) – come progettare un agente, dal processo al sistema, il rapporto tra agenti, workflow e dati aziendali, come valutarne le prestazioni e come misurarne il ritorno economico.
GIOVEDI’ 19 novembre (ore 10-12) – il forum si sposta al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT), in viale Teresa Michel 11, per la Lectio Magistralis for GenZ “AI Confidence”. L’incontro, moderato dal prof Giancarlo Ruffo. Interverranno Antonella Bastone, pedagogista specialista in Neuropedagogia, Alessio Bottrighi, professore associato di informatica presso l’UPO ed Elena Mietto, Psicologa clinica e socia dell’APS GAPP di Alessandria.
VENERDI’ 20 novembre (10-13) – due sessioni di laboratorio pratico, “Progetta il tuo agente” e “Testa e valuta il tuo agente”. Il percorso è guidato da Alessio Bottrighi e Marzio Pennisi, professori associati di Informatica all’UPO, e da Claudia Volpato, ingegnere gestionale.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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