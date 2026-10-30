Fondazione CRAL sostiene la cattedrale di Sant’Evasio a Casale per le luci e il concerto

Dalla Fondazione CRAL arriva un contributo complessivo di 75.542 euro per la Cattedrale di Sant’Evasio, a Casale Monferrato, a coprire i costi per il nuovo impianto a LED della chiesa e come contributo per il concerto di musica barocca della Festa patronale di Sant’Evasio (12 novembre).

ILLUMINAZIONE DELLA CATTEDRALE – Il cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, su proposta del presidente Paolo Arrobbio, ha deliberato all’unanimità il contributo di 69.042,22 euro a favore della Diocesi di Casale Monferrato, per il ‘relamping’ tecnologico dell’impianto esistente nella Cattedrale di Sant’Evasio, risalente al 1997.

LE PAROLE – Così Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione: “La Cattedrale di Sant’Evasio è un’opera architettonica di grandissimo valore, punto di riferimento per tutta la comunità e meta costante di fedeli e visitatori. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di manutenzione e, come Fondazione, ci pare importante contribuire a questo intervento, consapevoli di quanto le nostre Chiese rappresentino non solo un enorme patrimonio artistico e culturale, capace di trainare l’economia, ma un baluardo di identità che è nostro dovere preservare e tramandare alle generazioni future”.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

IL CONCERTO – La Fondazione CRAL sostiene il concerto di musica barocca della Festa di Sant’Evasio, Patrono di Casale Monferrato, in occasione della Festa del 12 novembre. L’evento sarà offerto alla cittadinanza e agli appassionati in arrivo da altri territori, con il titolo “Barocco 2000, dal settecento ai giorni nostri”. Anche qui il cda della Fondazione, sempre su proposta di Arrobbio, ha deliberato di accogliere la richiesta della Diocesi di Casale Monferrato, sostenendo l’iniziativa con un contributo di 6.500 euro.

LE PAROLE – Così il presidente: “Quando ci è stato sottoposto il progetto, ho immediatamente recuperato alla memoria ciò che la Cattedrale di S. Evasio rappresenta per la comunità casalese, cui appartengo. L’iniziativa, affidata all’Ensemble Le Muse, rappresenta l’appuntamento di apertura dei festeggiamenti patronali. La Fondazione intende, sempre più, essere il volàno di una provincia che ha un patrimonio artistico, culturale e musicale di eccellenza, la cui valorizzazione porterà ricadute benefiche per tutti”.

Interno dalla cattedrale casalese