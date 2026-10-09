Giornate FAI ad Alessandria: nel weekend all’ex-seminario le vetrate artistiche di Luigi Costa

Un grande maestro del Liberty e dell’Art Dèco, un artigiano del vetro famoso in tutta Italia. L’alessandrino di adozione (era nato a Mantova) Luigi Costa verrà celebrato in Camera di Commercio di Alessandria, sabato 10 e domenica 11 ottobre, con una mostra in cui si racconterà il suo laboratorio di vetrate artistiche in via Vochieri, dove venivano prodotte vetrate colorate che, da decenni, danno luce a più di 100 chiese. E anche molte case private vantano la presenza, al loro interno, di vetrate artistiche del ‘cavalier Costa’ e anche di suoi originali complementi d’arredo come lampadari, appliques, pareti separatorie, lampade da tavolo e paraventi.

L’ex Seminario del ‘700, oggi sede della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, luogo importante della città scelto dal FAI per queste giornate d’autunno, ospita la mostra di Luigi Costa, curata dalla fotografa Francesca Gilardi. Si scoprirà l’artista alessandrino anche nelle parole dell’architetto Rino Tacchella che, sabato alle 16, spiegherà in una conferenza le caratteristiche delle bellissime vetrate.

INFO – CCIAA di Alessandria-Asti – via Vochieri 58 – Orario apertura: sabato e domenica 9-18 (ultimo ingresso 17.30).

Visite a cura di DELEGAZIONE FAI ALESSANDRIA E APPRENDISTI CICERONI dell’Istituto Andrea Vochieri – IC Carducci Vochieri

L’ingresso della Camera di Commercio di Alessandria-Asti