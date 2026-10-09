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Ucraina: missile russo contro 2 bus a Kramatorsk, 33 morti

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Ott 9, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Missile russo contro due bus pieni di passeggeri. E’ accaduto a Kramatorsk. nella regione di Donetsk. Il bilancio sarebbe di 33 morti e 18 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Altre due persone sono morte nell’attacco di un drone russo contro un’auto, sempre nel centro di Kramatorsk. Un attacco di droni è stato registrato contro una raffineria di petrolio di Omsk, in Russia, situata a circa 2.500 chilometri dal confine con l’Ucraina. Intanto proprio domani è in programma l’incontro tra i negoziatori ucraini con Steve Witkoff e Jared Kushner per parlare delle nuove proposte degli Stati Uniti. Sarebbero stati invitati anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, funzionari della Nato e dell’Ue.

– Foto. Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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