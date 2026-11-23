Sport e salute si incontrano in campo: domani, martedì 24 novembre, alle ore 18 presso il Palacima di Alessandria, si terrà “Sorrisi in Campo”, incontro informativo dedicato alla salute di bocca e denti, aperto a tutti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Studio Dentistico Associato Chiappino-Grasso, Alessandria Volley Academy e Academy Volley Alessandria, con l’obiettivo di sensibilizzare atleti, genitori e allenatori sull’importanza della prevenzione dentale nello sport, fin dalla giovane età.

Durante l’incontro verranno illustrati consigli pratici su igiene orale, prevenzione delle carie, alimentazione, gestione dei traumi dentali nello sport e importanza di un corretto allineamento dentale per postura e performance atletica.

Interverranno la dr.ssa Sara Grasso, Odontoiatra e il prof. Marcello Parodi, Ortodontista e Gnatologo dell’Università di Genova, entrambi operanti presso lo Studio Dentistico Associato Chiappino-Grasso. L’incontro è aperto a tutti, a ingresso libero. Al termine saranno distribuiti gadget per i presenti.