IN EVIDENZA

Longevity Magazine – Puntata del 3/10/2026

Di

Ott 3, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella diciottesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Maurizio Bossi, andrologo e sessuologo. Due degli argomenti principali al centro dell’intervista sono stati il rapporto di interconnessione tra mente e corpo nell’educazione sessuale e lo studio scientifico del piacere legato al fenomeno delle dipendenze e all’ansia da prestazione sociale.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: il progetto ‘Cuore non stop’ è la nuova frontiera per l’IRCCS

Ott 3, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 3 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 2, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Mattarella all’Opera Garnier con i principi di Monaco

Ott 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

In Giappone Marc Marquez vince la Sprint, 3° Martin e 6° Bezzecchi

Ott 3, 2026
IN EVIDENZA

Longevity Magazine – Puntata del 3/10/2026

Ott 3, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: il progetto ‘Cuore non stop’ è la nuova frontiera per l’IRCCS

Ott 3, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Bastoni risponde alla magia di Olise, Francia-Italia 1-1

Ott 2, 2026