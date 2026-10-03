Longevity Magazine – Puntata del 3/10/2026

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella diciottesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Maurizio Bossi, andrologo e sessuologo. Due degli argomenti principali al centro dell’intervista sono stati il rapporto di interconnessione tra mente e corpo nell’educazione sessuale e lo studio scientifico del piacere legato al fenomeno delle dipendenze e all’ansia da prestazione sociale.

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