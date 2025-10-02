Venerdì 3 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
La vita ci insegna a fare buon uso del tempo, mentre il tempo ci insegna il valore della vita. (Seneca)
Santi del giorno
San Gerardo di Brogne (Abate), San Dionigi l’Areopagita (Discepolo di San Paolo), Santa Maria Giuseppa Rossello (Religiosa), Santi Ewaldo il Nero ed Ewaldo il Bianco (Monaci e Martiri), Sant’Edmondo di Scozia.
Accadde oggi
- 1839 inaugurata la ‘Napoli-Portici’. La prima ferrovia d’Italia fu ‘battezzata’ alle 10 del mattino alla presenza del re Ferdinando II e di un folto pubblico. Una locomotiva a vapore, chiamata Vesuvio, trainò 8 vagoni con 258 passeggeri per 7.25 km. Costruita con doppio binario, fu completata con la diramazione per Pompei, Angri, Pagani e Nocera Inferiore.
- 1909 nacque il Bologna. Nella birreria Ronzani di via Spaderie, a Bologna, nacque il Bologna Football Club, che l’anno dopo partecipò al campionato nazionale con maglia a scacchi rossi e blu. E’ una delle squadre più titolate: 7 scudetti e 2 Coppe Italia.
- 1990 unite le due Germanie. Un anno dopo la caduta del Muro di Berlino tornarono ad essere una sola nazione. I 5 ‘lander’ DDR firmarono il ‘Trattato di unificazione’, aderendo alla Repubblica Federale. Tecnicamente fu un’annessione da parte dell’Ovest, partita dalle riforme di Gorbačëv che cambiò fisionomia all’impero sovietico e ai paesi nella sua orbita.
Nati famosi
- Eleonora Duse (1858-1924), Italia, attrice. Nata a Vigevano (PV), divenne popolare per la ‘vis drammatica’. La carriera fu segnata dall’incontro con D’Annunzio, che rese famoso interpretandone i drammi. Abbandonato il teatro nel 1909, lo riprese negli anni ’20 con una tournée USA. Morì a Pittsburgh il 21 aprile 1924.
- Stevie Ray Vaughan (1954-1990), Usa, musicista. Nato a Dallas, scoprì dentro di sé la stoffa del chitarrista blues imitando il fratello maggiore Jimmie. Scoperto da Mick Jagger, salì alla ribalta con la band ‘Double Trouble’ durante il Montreux Jazz Festival. Stimato da Bob Dylan, con cui collaborò per ‘Under the Red Sky’, morì nell’agosto ’90 in un incidente di elicottero.
- Carmen Russo (1959), Italia, showgirl. Nata a Genova, ballerina in TV, fu protagonista della commedia sexy all’italiana con Lino Banfi e Renzo Montagnani. Recitò a teatro con Walter Chiari, poi sposò (’87) il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, conosciuto durante ‘Drive In’. Dal 2003 gestisce una scuola di danza a Napoli.
- Zlatan Ibrahimović (1981), Svezia, ex-calciatore. Nato a Malmö, di origine bosniaco-croata, fu attaccante di Malmö, Ajax, Juve, Inter, Barça, Milan, PSG, ManUnited, L.A. Galaxy e ancora Milan (862-510). Mostruoso il palmarés: 12 scudetti (Ajax 2, Inter 3, Milan 2, Barça 1, PSG 4), 17 Coppe e Supercoppe nazionali (Ajax 2, Inter 2, Milan 1, Barça 2, PSG 8, Manchester 2), 1 Supercoppa Uefa (Barça), 1 Mondiale per club (Barça), 1 Europa League (Manchester). Dotato di ‘ego’ smisurato e personalità prorompente, non ha mai vinto il Pallone d’Oro. In Nazionale (121-62) fu 58 volte capitano mentre i suoi gol totali sono 579, 12° assoluto nella storia del calcio. Ora è dirigente del Milan.