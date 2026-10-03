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Ospedale di Alessandria: il progetto ‘Cuore non stop’ è la nuova frontiera per l’IRCCS

DiRaimondo Bovone

Ott 3, 2026 , , , , , , ,

La ricerca come naturale prosecuzione di un patrimonio di esperienza, competenze e cura costruito nel tempo. È questa la prospettiva alla base di “Cuore Non Stop”, il progetto dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria dedicato allo sviluppo e alla validazione di un’innovativa tecnica di rianimazione per i pazienti in arresto cardiaco.

IL PROGETTO – Promosso dalla SC Cardiochirurgia, diretta da Andrea Audo, e sostenuto da Solidal per la Ricerca, si sviluppa nell’ambito cardio-respiratorio, centrale nell’attività scientifica dell’IRCCS AOU AL, dove l’integrazione tra assistenza, ricerca clinica e traslazionale rappresenta uno degli elementi qualificanti. Lo studio clinico dedicato è coordinato dal DAIRI – il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione – e punta a compiere un ulteriore passo avanti nella gestione delle emergenze cardiovascolari. In questo percorso assume un valore particolare l’esperienza della Cardiochirurgia, che nel 2026 ha raggiunto i 30 anni di attività e il traguardo dei 20.000 interventi a cuore aperto. Un patrimonio costruito nel tempo attraverso il lavoro di équipe multi-disciplinari e il confronto tra professionalità diverse, che oggi rappresenta la base su cui continuare a sviluppare ricerca e innovazione.

Il dr. Audo

GLI OBIETTIVI – Al centro del progetto “Cuore Non Stop” c’è lo sviluppo di un sistema di venting del ventricolo sinistro, pensato per migliorare la gestione del paziente durante le fasi di rianimazione. Gli obiettivi, però, vanno oltre: aumentare le probabilità di sopravvivenza e migliorare gli esiti neurologici, rendere i trattamenti avanzati più accessibili e sostenibili riducendo la dipendenza da dispositivi ad alto costo e produrre evidenze scientifiche solide attraverso la validazione della nuova metodica. Benefici attesi che riguardano quindi non solo i pazienti e la loro qualità di vita, ma anche il sistema sanitario, attraverso una maggiore accessibilità alle cure avanzate e una possibile riduzione dei costi.

Per sapere di più sul progetto “Cuore non Stop” e donare per sostenerlo è possibile visitare il link https://www.solidalperlaricerca.it/progetto_cuore_non_stop.html

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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