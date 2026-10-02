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Al via lo sciopero generale. Si fermano scuola, treni e sanità

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Ott 2, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sciopero generale nella giornata odierna in Italia. Diversi i settori che hanno aderito come la scuola, la sanità, i trasporti e i metalmeccanici, marittimi, enti locali. Garantiti i servizi essenziali. Interessato sia il settore pubblico che privato. La fascia più critica, soprattutto quella relativa ai treni è dalle ore 11 alle ore 14. La protesta è stata proclamata dalla Confederazione sindacale lavoratori europei (Csle) con l’adesione del sindacato Fi-SI. Lo sciopero è stato indetto contro il caro vita, a partire dal caro gasolio, all’aumento in generale di prezzi, alla mancata crescita degli stipendi. Si cheidono soluzioni concrete a governo e alla comunità europea.

– Foto. Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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