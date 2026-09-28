Serie D, girone A: Derthona ancora in testa, l’Alessandria risale, la Valenzana perde di nuovo

Con un prevedibile e poco divertente 0-0 a Saluzzo, il Derthona resta al comando del girone, raggiunto dalla Biellese che sta davanti per differenza reti.

L’Alessandria recupera posizioni con la vittoria 2-0 (5′ e 18′ Rizzo) nel ‘derby del Tanaro’ contro l’Asti e potrebbe addirittura tornare in testa da sola se vincesse il recupero casalingo di mercoledì 30 contro l’Imperia (ore 15).

La Valenzana (53′ Lusha) perde 2-1 in casa contro il Borgoseesia (13′ Piraccini, 48′ Fiumanò) e resta penultima, davanti solo al Celle Ligure che non ha giocato a Bra (gara rinviata per infortunio delll’arbitro).

CLASSIFICA GIRONE A: Biellese e Derthona 11; Gozzano 10; Millesimo, Saluzzo e Alessandria 9; Imperia, Fezzanese, Ligorna, Asti e Lascaris 7; Millesimo e Alessandria 6; Sanremese e Borgosesia 5; Chisola e Sestri L. 4; Borgosesia, Bra 2; Valenzana 1; Celle-Varazze 0.