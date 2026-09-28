Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D, girone A: Derthona ancora in testa, l’Alessandria risale, la Valenzana perde di nuovo

DiRaimondo Bovone

Set 28, 2026

Con un prevedibile e poco divertente 0-0 a Saluzzo, il Derthona resta al comando del girone, raggiunto dalla Biellese che sta davanti per differenza reti.
L’Alessandria recupera posizioni con la vittoria 2-0 (5′ e 18′ Rizzo) nel ‘derby del Tanaro’ contro l’Asti e potrebbe addirittura tornare in testa da sola se vincesse il recupero casalingo di mercoledì 30 contro l’Imperia (ore 15).
La Valenzana (53′ Lusha) perde 2-1 in casa contro il Borgoseesia (13′ Piraccini, 48′ Fiumanò) e resta penultima, davanti solo al Celle Ligure che non ha giocato a Bra (gara rinviata per infortunio delll’arbitro).

CLASSIFICA GIRONE A: Biellese e Derthona 11; Gozzano 10; Millesimo, Saluzzo e Alessandria 9; Imperia, Fezzanese, Ligorna, Asti e Lascaris 7; Millesimo e Alessandria 6; Sanremese e Borgosesia 5; Chisola e Sestri L. 4; Borgosesia, Bra 2; Valenzana 1; Celle-Varazze 0.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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