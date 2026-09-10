‘Alessandria Barocca e non solo…’ torna a Salabue con Antonio Vivaldi, sabato 12 settembre

È ormai una tradizione consolidata quella che porta il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” a Salabue di Ponzano Monferrato. Anche quest’anno, nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio Abate, il Festival propone un appuntamento interamente dedicato ad Antonio Vivaldi, affidandolo a L’Archicembalo, ensemble da anni impegnato nella riscoperta e nella valorizzazione del repertorio barocco italiano. INGRESSO LIBERO.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre alle ore 21, con una serata intitolata “Antonio Vivaldi – Le Sonate a Due Violini e Basso Continuo ‘secondo L’Archicembalo’”.

Ensemble L’Archicembalo

IL CONCERTO – Si tratta di un repertorio particolarmente significativo per L’Archicembalo, che proprio alle Sonate per due violini e basso continuo di Vivaldi ha dedicato uno dei suoi più importanti progetti

discografici: l’integrale delle sonate, realizzata per Brilliant Classics e pubblicata in un cofanetto di

tre CD. Un lavoro che testimonia la lunga frequentazione dell’ensemble con questo repertorio e una ricerca interpretativa costruita attraverso lo studio delle fonti, della prassi esecutiva storica e delle caratteristiche proprie della musica strumentale italiana del Settecento.

A Salabue, dunque, quella ricerca torna a vivere nella dimensione del concerto, attraverso l’organico formato da Marcello Bianchi e Paola Nervi ai violini, Claudio Merlo al violoncello, Matteo Cicchitti al violone e Daniela Demicheli al clavicembalo.

Con questo appuntamento, realizzato in collaborazione con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” prosegue il proprio percorso nel segno della musica antica, mettendo in dialogo interpreti specializzati, repertori di grande interesse e luoghi significativi del territorio piemontese.

La prenotazione del posto è consigliata, considerata la capienza della Chiesa di Sant’Antonio Abate: 347-0867632 – [email protected]

CREDITI – Il Festival gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Città di Alessandria, della Diocesi di Casale Monferrato e dei Comuni coinvolti nella manifestazione.

Il Festival è inoltre realizzato con il contributo della Città di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione CRT, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comune di Tortona.

La chiesa di Sant’Antonio Abate a Salabue (foto Pro loco)