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‘Alessandria Barocca e non solo…’ torna a Salabue con Antonio Vivaldi, sabato 12 settembre

DiRaimondo Bovone

Set 10, 2026 , , , ,
L'Archicembalo

È ormai una tradizione consolidata quella che porta il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” a Salabue di Ponzano Monferrato. Anche quest’anno, nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio Abate, il Festival propone un appuntamento interamente dedicato ad Antonio Vivaldi, affidandolo a L’Archicembalo, ensemble da anni impegnato nella riscoperta e nella valorizzazione del repertorio barocco italiano. INGRESSO LIBERO.
L’appuntamento è per sabato 12 settembre alle ore 21, con una serata intitolata “Antonio Vivaldi – Le Sonate a Due Violini e Basso Continuo ‘secondo L’Archicembalo’”.

Ensemble L’Archicembalo

IL CONCERTO – Si tratta di un repertorio particolarmente significativo per L’Archicembalo, che proprio alle Sonate per due violini e basso continuo di Vivaldi ha dedicato uno dei suoi più importanti progetti
discografici: l’integrale delle sonate, realizzata per Brilliant Classics e pubblicata in un cofanetto di
tre CD. Un lavoro che testimonia la lunga frequentazione dell’ensemble con questo repertorio e una ricerca interpretativa costruita attraverso lo studio delle fonti, della prassi esecutiva storica e delle caratteristiche proprie della musica strumentale italiana del Settecento.
A Salabue, dunque, quella ricerca torna a vivere nella dimensione del concerto, attraverso l’organico formato da Marcello Bianchi e Paola Nervi ai violini, Claudio Merlo al violoncello, Matteo Cicchitti al violone e Daniela Demicheli al clavicembalo.
Con questo appuntamento, realizzato in collaborazione con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” prosegue il proprio percorso nel segno della musica antica, mettendo in dialogo interpreti specializzati, repertori di grande interesse e luoghi significativi del territorio piemontese.
La prenotazione del posto è consigliata, considerata la capienza della Chiesa di Sant’Antonio Abate: 347-0867632 – [email protected]

CREDITI – Il Festival gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Città di Alessandria, della Diocesi di Casale Monferrato e dei Comuni coinvolti nella manifestazione.
Il Festival è inoltre realizzato con il contributo della Città di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione CRT, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comune di Tortona.

La chiesa di Sant’Antonio Abate a Salabue (foto Pro loco)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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