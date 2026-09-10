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Kérastase torna a Venezia e firma gli hair look delle star

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Set 10, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) – Per il nono anno consecutivo Kérastase è presente a Venezia, in occasione della 83a edizione della Mostra D’Arte Cinematografica. Un’edizione speciale anche per la collaborazione con Greta Scarano, di cui Kérastase è Official Hair Partner. L’attrice conduce la serata di inaugurazione e la cerimonia di chiusura. A supporto del brand make-up sponsor della Mostra, Kérastase cura gli hair look delle star nazionali e internazionali presenti in laguna, grazie ad una squadra di oltre 70 hairstylist.
f27/mgg/gtr (in collaborazione con Kérastase)

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