Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Nepal: sale a 389 il bilancio delle vittime certe

Di

Ago 27, 2026

KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) – E’ salito a 389 il numero dei morti accertati dopo la vasta frana che ha colpito il Nepal. Lo riferisce la polizia locale, impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo 466 feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Bhote Koshi colpite dall’alluvione per localizzare le persone disperse.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Roma: arrestata all’aeroporto una cinese con 5 kg di cocaina nei biscotti della fortuna

Ago 28, 2026
Attualità Cronaca Video

Immigrazione: 23 egiziani rimpatriati al Cairo con un volo charter

Ago 28, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana: luna piena

Ago 28, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Roma: arrestata all’aeroporto una cinese con 5 kg di cocaina nei biscotti della fortuna

Ago 28, 2026
Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: riparte il Rotax Max Challenge, Sammartano pronto a risalire la classifica

Ago 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Immigrazione: 23 egiziani rimpatriati al Cairo con un volo charter

Ago 28, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana: luna piena

Ago 28, 2026 Raimondo Bovone