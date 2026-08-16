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XVIII Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”: eventi dal 2 al 12 settembre

DiRaimondo Bovone

Ago 16, 2026 , , , ,

L’associazione Archicultura è lieta di annunciare alcuni degli ospiti principali che prenderanno parte al Festival Culturale, parte del Concorso e importante rassegna culturale nel panorama cittadino. In particolare, questa edizione, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, avrà come tema conduttore degli incontri il concetto di memoria, che verrà variamente interpretato e declinato nel corso degli eventi.
Il calendario, in via di definizione, prevede i seguenti eventi: giovedì 3 settembre il Salone San Guido ospiterà lo scrittore e giornalista Bruno Gambarotta il quale ha scritto per diverse testate quali «La Stampa», «Repubblica» e «l’Unità». Inoltre è stato autore, regista e attore di programmi radiofonici e televisivi. Come scrittore ha pubblicato romanzi di genere giallo e ironico-parodistico, con un notevole successo. Martedì 8 settembre, sarà la volta di Margherita Oggero, scrittrice e insegnante, vincitrice del prestigioso Premio Bancarella nel 2016 con il libro La ragazza di fronte (Mondadori). Dai suoi romanzi sono stati tratti film e serie tv, in particolare dal suo romanzo d’esordio La collega tatuata è stato tratto nel 2004 il film di Davide Ferrario “Se devo essere sincera” con Luciana Littizzetto e Neri Marcorè.
Venerdì 11 settembre interverrà la scrittrice e saggista Daniela Padoan. Tra le sue opere ricordiamo: Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz: Liliana Segre, Goti Bauer, Giuliana Tedeschi (ultima edizione Einaudi 2024). Collabora, inoltre, con varie testate tra cui la Stampa.
Sabato 12 settembre chiuderà il ciclo di incontri Gad Lerner, famoso giornalista, ex-direttore del Tg1, collaboratore e ideatore di vari programmi d’informazione per Rai 1 e La7. Ha scritto per importanti quotidiani quali «La Repubblica», «Il Fatto Quotidiano» e «il Manifesto». Gad Lerner, da molti anni, affianca all’attività giornalistica quella di saggista.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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