Solidal per l’IRCCS: all’Ospedale Infantile di Alessandria arriva un genetista clinico

Grazie al contributo di Crova.Lab Srl a Solidal per la Ricerca, l’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria avvia all’interno dell’Ospedale Infantile un progetto pilota di Genetica Clinica Pediatrica Integrata, dedicato ai piccoli pazienti con malformazioni congenite e sospetto quadro sindromico.

Il progetto, della durata di 12 mesi, è coordinato dai Laboratori di Ricerca del DAIRI, la cui Responsabile è Annalisa Roveta, e si inserisce nel percorso di sviluppo della ricerca pediatrica dell’IRCCS AOU AL, anche attraverso le Unit di ricerca in campo pediatrico coordinate da Alessio Pini Prato, Direttore del Dipartimento Pediatrico – Ostetrico, e da Enrico Felici, Direttore di Pediatria e del DEA pediatrico.

La donazione consentirà di coinvolgere un medico genetista dedicato, Federico Rondot, specialista in Genetica Medica, con esperienza nella diagnosi genetica, nelle malattie rare e nell’utilizzo di tecnologie avanzate di sequenziamento. Il suo ruolo sarà quello di contribuire alla costruzione di un percorso più strutturato per la presa in carico dei casi pediatrici complessi, favorendo il raccordo tra attività clinica, consulenza genetica e ricerca.

Il progetto coinvolgerà diverse aree dell’IRCCS AOU AL, tra cui Chirurgia Pediatrica, Pediatria, consulenza genetica, Laboratori di Ricerca, Medicina Traslazionale e Biobanca del DAIRI.

Solidal per la Ricerca assume un ruolo strategico a sostegno dell’IRCCS AOU AL, il primo pubblico del Piemonte: raccogliere e orientare la generosità dei cittadini significa contribuire concretamente allo sviluppo della ricerca

LE PAROLE – Così il genetista spiega Federico Rondot: «Sono felice di poter contribuire alla costruzione di questa realtà ad Alessandria e spero possa essere il primo passo di un percorso che dia più strumenti a pazienti, famiglie e operatori sanitari per vivere una vita consapevole ricevendo un’assistenza personalizzata».