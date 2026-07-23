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Negozi aperti, saldi, cibo e musica al Quartiere Cristo, domani venerdì 24 luglio

DiRaimondo Bovone

Lug 23, 2026 , , , , ,

Torna lo shopping al Quartiere Cristo in occasione dei saldi. Tutto è pronto per venerdì 24 luglio, dalle 20 alle 23,30. Saranno aperti i negozi di abbigliamento, oreficeria, ottico e altre categorie per accogliere i clienti per gli acquisti estivi.
I bar proporranno musica con dj set e apericena. In Piazza Zanzi nei prossimi i si terranno eventi e street-food dalle ore 19. Alle 21 suonerà la band alessandrina Razor Wire (dalle 19 in piazza Zanzi street-food e birra). L’iniziativa fu proposta con successo nel “2020” e l’Associazione dei Commercianti lancia un invito: Ti aspettiamo per una passeggiata, per un buon gelato, per un caffè, per conoscere i nostri negozi, per fare shopping nei negozi del Quartiere Cristo”

Appuntamenti musicali del 24 luglio: corso Acqui 66, Vintage Cafè, alla consolle dj Ame – corso Acqui 137, Friggitoria Mirian, musica Live con Gigi – corso Acqui 28, Zing Cafè, alla consolle Dj Elo B – corso Acqui 123, La Castellana, dj Ferruccio.
INFO – 370-1128366 – [email protected]

ELO B, dj alessandrino

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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