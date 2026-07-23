Negozi aperti, saldi, cibo e musica al Quartiere Cristo, domani venerdì 24 luglio

Torna lo shopping al Quartiere Cristo in occasione dei saldi. Tutto è pronto per venerdì 24 luglio, dalle 20 alle 23,30. Saranno aperti i negozi di abbigliamento, oreficeria, ottico e altre categorie per accogliere i clienti per gli acquisti estivi.

I bar proporranno musica con dj set e apericena. In Piazza Zanzi nei prossimi i si terranno eventi e street-food dalle ore 19. Alle 21 suonerà la band alessandrina Razor Wire (dalle 19 in piazza Zanzi street-food e birra). L’iniziativa fu proposta con successo nel “2020” e l’Associazione dei Commercianti lancia un invito: “Ti aspettiamo per una passeggiata, per un buon gelato, per un caffè, per conoscere i nostri negozi, per fare shopping nei negozi del Quartiere Cristo”

Appuntamenti musicali del 24 luglio: corso Acqui 66, Vintage Cafè, alla consolle dj Ame – corso Acqui 137, Friggitoria Mirian, musica Live con Gigi – corso Acqui 28, Zing Cafè, alla consolle Dj Elo B – corso Acqui 123, La Castellana, dj Ferruccio.

INFO – 370-1128366 – [email protected]

ELO B, dj alessandrino