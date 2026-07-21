Piemonte, Cirio “La Corte ha certificato che i conti del 2025 sono a posto”

TORINO (ITALPRESS) – “La Corte ha parificato, vuol dire che ha dichiarato formalmente e ufficialmente che i conti del 2025 sono aposto, che la Regione Piemonte ha fatto quello che doveva per quanto riguarda il rientro dal debito e il rientro dal disavanzo, che noi andiamo a coprire attraverso l’assestamento di bilancio che approveremo la prossima settimana in Consiglio regionale, quindi certifica che i conti sono a posto e questo è un aspetto molto importante”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale che si è tenuta questa mattina nella sezione regionale della Corte dei Conti, a Torino.

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