Autonomia, Fontana “Comporta vantaggi ma vogliono farci una battaglia politica”

MILANO (ITALPRESS) – “Nella vita di tutti i giorni noi ci rendiamo conto del valore dell’autonomia che però non comporta degli svantaggi ad altri ma comporta, laddove la si applica in modo corretto, dei vantaggi ai territori. Questo per dire che, qualora tuttiaderissero a questa proposta di riforma, ci sarebbero opportunità per tutti i territori per migliorare la loro realtà. Invecevogliono farci una battaglia politica”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dellapresentazione del Protocollo d’intesa per la valorizzazione della città di Milano in occasione di CES Unveiled Milano, tappaufficiale europea di “Road to CES” in promozione del CES (Consumer Electronics Show). Purtroppo, ha concluso ilgovernatore, “questo è uno dei difetti del nostro Paese dove non si pensa mai al bene collettivo ma si pensa soltanto al benepartigiano della propria parte”.

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