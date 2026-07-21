Porti, Zanetti “Riforma importante, necessaria regia centrale”

ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo importante la riforma” dei porti “e sottolineiamo la necessità di una regia centrale. Abbiamo alcune domande, ma apprezziamo l’apertura al confronto e la disponibilità a considerare le diverse istanze. Credo che questo sia il presupposto migliore per arrivare a un testo utile per il Paese, che sostenga il settore e migliori la competitività complessiva del nostro sistema”. Lo ha dichiarato Mario Zanetti, presidente di Confitarma, a margine della tavola rotonda sulla riforma della governance portuale nella sede di Confindustria a Roma.

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