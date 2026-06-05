‘Giardini Svelati’: parchi e giardini Agriturist aprono le porte sabato 6 e domenica 7 giugno

Sabato 6 e domenica 7 giugno alcune strutture di Agriturist Alessandria e Asti aprono le porte di parchi e giardini, di solito chiusi al pubblico o riservati solo agli ospiti, per offrire una piccola pausa relax tra prati ombreggiati, dehors rilassanti, viali alberati.

L’appuntamento, ispirato alla manifestazione che si svolge in contemporanea in oltre 20 paesi europei, in accordo con l’iniziativa “Rendez-vous aux jardins”, ha l’obiettivo di invitare il pubblico a scoprire la ricchezza storica, artistica e botanica delle aree verdi private, contribuendo a diffondere anche un messaggio di cura e benessere dell’ambiente, che è patrimonio comune.

L’Agriturismo I Castagnoni a Rosignano Monferrato

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – AGRITURISMO IL TESORO DI MIRO (azienda agricola Roccabianca), Loc. Roccabianca, Cartosio – Sabato 6 giugno l’agriturismo ospita un appuntamento del Festival della Custodia. Programma: ore 10 ritrovo a Cascina Roccabianca, passeggiata didattico-botanica alla ricerca di orchidee spontanee; ore 13 brunch; ore 15,30 “Olga e le pecorelle”, laboratorio di cardatura.

É gradita prenotazione cell 355-897789 – tel 0144-40304. Costo 20 euro – www.agriroccabianca.it

AGRITURISMO LA MARCHESA – via Gavi 86. Novi Ligure – I giardini sono parte di una tenuta viticola di 76 ettari e comprendono un giardino all’italiana davanti alla Villa del ‘700 monumento nazionale, un giardino di frutta ed erbe aromatiche e un giardino d’acqua nel lago di 2 ettari al centro della tenuta.

Il 6 e 7 giugno visita con ingresso gratuito. È possibile l’acquisto dei prodotti degustati.

É gradita la prenotazione. Email a [email protected] cell. 335-7618507 oppure 0143.743362. www.tenutalamarchesa.it

AGRITURISMO LA ROSSA – strada per Cremolino 15, Morsasco – Il 6 e 7 giugno, l’agriturismo propone l’Agripercorso tra le colline dell’Alto Monferrato, alla scoperta di castelli, panchine giganti, flora e fauna tipiche del Basso Piemonte. Accesso gratuito. Possibilità di pranzare o cenare nel ristorante (a pagamento su prenotazione). Prenotazioni e informazioni: tel. 0144-73388 – [email protected] – www.quellidellarossa.it

AGRITURISMO I CASTAGNONI – Località Castagnoni 67, Rosignano Monferrato – Sabato 6 e domenica 7 giugno, l’agriturismo è ospitato in una splendida villa del 1742, situata tra le colline del Monferrato e attorniata da un giardino all’italiana. Per apprezzare il giardino nella sua sorprendente geometricità, basta salire sulla torretta mozzata de i Castagnoni. Ingresso libero dalle ore 15 alle ore 18, gradita prenotazione Tel 0142-488404 oppure 340-0967267 – www.icastagnoni.it; possibilità di fare degustazione di vini prodotti dall’azienda agricola (a pagamento). Si consiglia di prenotare.

CASCINA BINE’ – Via Gavi, 10, Novi Ligure – Una particolarità dei vigneti del Binè è la piccola vigna rotonda, i cui filari sono piantati a raggiera a formare un anfiteatro. La terrazza panoramica affaccia direttamente sui vigneti ad anfiteatro. Il 6 e 7 giugno, accesso libero al giardino e alla vigna per passeggiate. Degustazioni e wine experience su prenotazione (a pagamento). Info: [email protected], Tel 331 858 5720 – https://www.bine.wine/

CASTELLO DI PIOVERA – via Balbi 84, Alluvioni Piovera – Sorto su preesistenze medioevali nel 1300, il castello diviene fortezza per mano dei Visconti di Milano. Proprietà dei Balbi di Genova dal XVII secolo viene trasformato in residenza dagli stessi alla fine del 1800. Oggi proprietà del conte Niccolò Calvi di Bergolo. Domenica 7 giugno (e tutte le domeniche di giugno), ingresso libero e gratuito dalle ore 10,30 alle ore 12. Gradita prenotazione; e-mail: [email protected], tel. 346-2341141. –www.castellodipiovera.it

Il Castello di Piovera

PROVINCIA DI ASTI – AZIENDA VITIVINICOLA PIANA ARMANDO, via Torino 2 – Frazione Casalotto, Mombaruzzo – Domenica 7 giugno ingresso gratuito previa prenotazione. Passeggiata in splendido Eco Parco con colture mellifere e corridoi ecologici camminabili tra i vigneti. Degustazione a pagamento. Info e prenotazioni: Tel. 0141 739458 – 349 6202302 – 340 7903631 – E-mail: [email protected] – https://vinipiana.com/

POGGIO LE COSTE, Località Poggio 9 – Asti – Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno apertura al pubblico dalle 9 alle 18 – Percorso battuto facile lungo la costa della collina, dal quale sarà possibile ammirare il panorama dei vigneti e l’Anfiteatro naturale della tenuta. Wine Shop aperto per acquisti di vini o degustazioni in loco. Info e prenotazioni: +39 0141 202543+39 346 1630057 [email protected] – https://www.poggio.it/

Il Poggio Le Coste di Asti