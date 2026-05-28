Il ‘Pride Alessandria-Senza fine’ sfilerà sabato 30 maggio dai Giardini al parco Carrà

L’appuntamento è per sabato 30 maggio, a partire dalle ore 14:30, con “ALPRIDE – SENZA FINE”, l’edizione 2026 del Pride della Città di Alessandria, 6° appuntamento di una manifestazione che, per il 2° anno consecutivo, vede la Città di Alessandria impegnata nella co-organizzazione dell’iniziativa.

IL CORTEO – Partirà alle ore 16 dai Giardini Pubblici di viale della Repubblica e si svilupperà lungo il seguente itinerario: corso Roma, piazzetta della Lega, via dei Martiri, piazza della Libertà, via Migliara, via Milano, corso Monferrato, spalto Rovereto, spalto Marengo, viale Milite Ignoto, arrivo in Parco Carrà. Le attività proseguiranno presso il Parco Carrà, allestito per l’occasione come “AL Pride Village”, dove sono previsti interventi di rappresentanti di Associazioni ed Enti del territorio piemontese, oltre a momenti di intrattenimento musicale. La manifestazione si concluderà alle ore 24.

LE NOVITA’ – Lo “Spazio ALPride”, presso corso Roma 12, che resterà aperto dal 25 al 30 maggio, dalle ore 17 alle ore 20. All’interno dello spazio sarà allestita la mostra dedicata alle illustrazioni presentate nell’ambito della call per la realizzazione del logo ufficiale 2026. Lo spazio fungerà inoltre da punto informativo e di distribuzione delle magliette dell’evento.

L’edizione 2026 vede per la prima volta il sostegno dell’US Alessandria Calcio che, su impulso del presidente Antonio Barani, ha promosso un’iniziativa inedita nel panorama calcistico nazionale: nel corso delle gare disputate nel mese di aprile, la prima squadra è scesa in campo indossando una maglia celebrativa contraddistinta dalla patch “ALPride 2026”.

Madrina sarà Vera Aloe, figura storicamente legata al Pride di Alessandria.

INFO – sito https://www.alessandriapride.it/.