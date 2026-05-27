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Il ministro Valditara: “Dispersione scolastica sotto la media UE, è la prima volta”

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Mag 27, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Per la prima volta la scuola italiana ha un tasso di abbandono, di dispersione che è ampiamente sotto la media europea: la media europea è 9,1%, mentre in Italia è all’8,2%. Abbiamo investito delle risorse notevoli, aggiungendo risorse nazionali ai fondi PNRR, per esempio per l’edilizia scolastica: quasi 12.000 edifici scolastici ristrutturati su un totale di 40.000”. Lo ha detto il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara a margine dell’evento ‘L’Italia del PNRR’ in corso a Milano.xh7/ads/mca2

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