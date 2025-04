Sabato 26 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

1986 disastro nucleare a Chernobyl.

si producevano energia elettrica ad uso civile e plutonio per scopi militari. La catastrofe si materializzò in 1 minuto: pressione del reattore alle stelle, tentativo disperato di blocco. La potenza aumentò di 100 volte. Si parlò di 65 vittime, ma vennero sgomberati tutti i residenti entro 30 km e il territorio divenne ‘fantasma’. La nube radioattiva arrivò nel resto d’Europa e fu il panico: vietati latte e insalata per paura di contaminarsi.