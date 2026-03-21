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Novi Ligure: il Gruppo ACOS è la migliore utility italiana per i progetti con le scuole

DiRaimondo Bovone

Mar 21, 2026 , , ,

Il Gruppo ACOS primeggia a Top Utility: l’azienda novese si è classificata al 1° posto in Italia nella categoria “Progetto scuole – Utilitalia”, con questa motivazione: “Per l’impegno dimostrato in termini di originalità dei progetti, numero di studenti coinvolti e coinvolgimento diretto dei dipendenti dell’azienda”.
Un riconoscimento di straordinario valore, che premia l’impegno educativo del Gruppo ACOS e che assume un significato ancora più rilevante considerando il contesto competitivo. L’azienda si è imposta davanti a grandi player nazionale del settore quali, Acqualatina, Acque, Edison, Lario Reti. Il premio valorizza la qualità, la continuità e l’impatto dei progetti sviluppati dal Gruppo ACOS in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, finalizzati a promuovere la cultura della sostenibilità, dell’uso consapevole delle risorse, dell’energia, dell’acqua e dell’ambiente, attraverso percorsi educativi strutturati, inclusivi e fortemente radicati nel territorio.

LE PAROLE – Così il presidente di ACOS spa, Valter Pallano: «Questo 1° posto rappresenta un traguardo eccezionale per il Gruppo ACOS. Essere riconosciuti come la migliore utility italiana per i progetti con le scuole, contro grandi gruppi industriali nazionali, dimostra che le dimensioni non sono un limite quando esistono visione, competenze e un forte legame con il territorio. Il risultato nasce da una scelta precisa: investire sulle persone e sulle nuove generazioni come leva strategica di sviluppo».
Così Giampaolo Bovone, presidente della Fondazione ACOS per la Cultura: «La Fondazione realizza la parte educational del Gruppo ACOS con l’obiettivo di costruire progetti ambiziosi, capaci di generare conoscenza e consapevolezza. Il Festival delle Conoscenze e le numerose iniziative sviluppate con le scuole dimostrano che l’educazione può diventare uno strumento concreto di crescita sociale e territoriale».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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