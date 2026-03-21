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Green Game 2026: le scuole della provincia di Alessandria conquistano la finale

DiRaimondo Bovone

Mar 21, 2026 , , , , , , , ,

Si è svolto anche per le scuole della provincia di Alessandria l’appuntamento con il Green Game, progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale, che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia. Il Green Game è promosso dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. INFO – www.greengame.it e canali social ufficiali su Facebook e Instagram.

Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse dell’Istituto “Ciampini Boccardo” di Novi Ligure, dell“Umberto Eco” di Alessandria, del “G. Parodi” di Acqui Terme e del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Alessandria, hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 1^F dell’I.P.C. “Boccardo”, 1^J dell’I.T.I.S. “Ciampini”, 1^CS Scienze Umane dell’I.I.S. “Umberto Eco”, 1^A, 1^B e 1^E dell’I.I.S. “G. Parodi” e 2^E del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” che rappresenteranno la provincia nell’atto conclusivo del progetto. La Finale Nazionale del Green Game si svolgerà il 31 marzo al Palatiziano di Roma.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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