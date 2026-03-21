Green Game 2026: le scuole della provincia di Alessandria conquistano la finale

Si è svolto anche per le scuole della provincia di Alessandria l’appuntamento con il Green Game, progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale, che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia. Il Green Game è promosso dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. INFO – www.greengame.it e canali social ufficiali su Facebook e Instagram.

Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse dell’Istituto “Ciampini Boccardo” di Novi Ligure, dell“Umberto Eco” di Alessandria, del “G. Parodi” di Acqui Terme e del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Alessandria, hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 1^F dell’I.P.C. “Boccardo”, 1^J dell’I.T.I.S. “Ciampini”, 1^CS Scienze Umane dell’I.I.S. “Umberto Eco”, 1^A, 1^B e 1^E dell’I.I.S. “G. Parodi” e 2^E del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” che rappresenteranno la provincia nell’atto conclusivo del progetto. La Finale Nazionale del Green Game si svolgerà il 31 marzo al Palatiziano di Roma.