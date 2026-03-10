La Messa del Volontario nella parrocchia San Baudolino con i militi di Castellazzo Soccorso

Domenica scorsa, 8 marzo, presso la parrocchia San Giovanni Evangelista al Quartiere Cristo, i volontari di Castellazzo Soccorso hanno partecipato alla Santa Messa celebrata da don Giuseppe Bodrati. Durante la celebrazione è stata letta la “Preghiera del Volontario” ed illustrata l’importante attività di Castellazzo Soccorso, presente al Quartiere Cristo nella storica sede di via Buonarroti. Ad oggi sono oltre 120 i volontari che prestano servizio presso l’Associazione.

L’ASSOCIAZIONE – “A.S.S.P. Castellazzo Soccorso” è nata il 29 novembre 1990 come associazione di volontariato, fondata da 7 soci. Trasformata nel 1998 in “Castellazzo Soccorso Onlus” e poi nel 2019 in “Castellazzo Soccorso ODV”, svolge ogni anno circa 12.000 interventi, con un parco automezzi di 7 ambulanze MSA, 2 pulmini per il trasporto disabili, 3 automediche (1 totalmente elettrica), 2 veicoli speciali elettrici adibiti al trasporto e al soccorso in zone interdette alla circolazioni e in zone ZTL, 1 Quad da soccorso munito di barella e attrezzatura di emergenza sanitaria.