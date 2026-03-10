IN EVIDENZA

Pichetto Fratin “Il nucleare un percorso verso l’autonomia energetica”

Mar 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La situazione che si sta creando sta dimostrando tutta la debolezza di dipendere completamente da alcune parti del mondo, per l’Europa addirittura, non solo per l’Italia. Quindi più che mai il nucleare è un percorso che dobbiamo prendere per il futuro, non solo per mia convinzione personale, ma per andare verso l’energia decarbonizzata e verso l’autonomia”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del vertice sul nucleare, a Parigi.

(fonte video: ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

