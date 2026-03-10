Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

Coldiretti dice no alla carne ‘finta’: la UE ferma il ‘meat sounding’ per garantire chiarezza

DiRaimondo Bovone

Mar 10, 2026
La carne sintetica

L’Europa rafforza la tutela delle denominazioni della carne con il divieto di utilizzo di termini come “carne” o “bistecca” per prodotti ottenuti da colture cellulari e per altre imitazioni che non derivano da animali. È il risultato dell’accordo di Trilogo raggiunto tra Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo sulle modifiche al Regolamento sull’Organizzazione Comune dei Mercati (Ocm), che ha accolto molte delle richieste avanzate da Coldiretti per garantire maggiore trasparenza ai consumatori.
L’accordo rappresenta un passo avanti per rafforzare il potere negoziale degli agricoltori e migliorare il funzionamento della filiera agroalimentare europea, con regole più chiare nei rapporti contrattuali e maggiori strumenti di organizzazione dell’offerta.

LE PAROLE – Così il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco: “Una battaglia che portiamo avanti per la salute dei cittadini e per la chiarezza su ciò che arriva in tavola. L’intesa vuole impedire che prodotti diversi dalla carne possano utilizzare nomi che ne richiamano il mondo, creando confusione. E’ stata predisposta una lista di nomi che non potranno essere utilizzati e che Coldiretti ritiene debba essere ampliata per rafforzare la tutela delle produzioni e dell’informazione corretta”.
Così il direttore Roberto Bianco: “Risponde alle nostre richieste anche l’introduzione di contratti scritti obbligatori all’interno delle filiere agroalimentari, riconoscendo i costi di produzione nella determinazione dei prezzi. L’obiettivo è fermare le pratiche sleali lungo la catena del valore, garantendo un giusto reddito alle aziende agricole, evitando la vendita al di sotto del costo.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

