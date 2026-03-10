Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Confagricoltura: le donne pastore si raccontano, giovedì 19 marzo alle ore 17

DiRaimondo Bovone

Mar 10, 2026 , , , , , ,

Un evento organizzato nell’ambito del calendario Marzo Donna

Alessia e Arianna Bruzzone sono 2 sorelle alessandrine, imprenditrici agricole, che ogni anno portano in alpeggio, sull’Appennino tra Piemonte e Liguria, la propria mandria di bovini
Vittoria Riboni è ingegnere dell’Ambiente e del Territorio; nel 2012 ha lasciato Milano per dedicarsi all’allevamento di capre da latte, a Premia (VC). Sono “donne resilienti” che, nonostante le tante difficoltà, hanno deciso di non rinunciare a portare avanti un mestiere tradizionalmente non associato alla figura femminile. Parte da qui un racconto a più voci che si terrà giovedì 19 marzo, nella sede di Confagricoltura Alessandria, in via Trotti, 122, alle ore 17, dal titolo “Professioniste della Terra: storie di agricoltura e pastorizia al Femminile”, promosso da Confagricoltura Donna Alessandria e Confagricoltura Alessandria, inserito nel calendario degli eventi di Marzo Donna, del comune di Alessandria.

Il 2026 non è solo l’Anno Internazionale delle Donne Agricoltrici: la FAO, proprio in concomitanza con la proclamazione dell’ONU, lancia l’Anno Internazionale dei pascoli e dei pastori, per sensibilizzare e valorizzare il contributo vitale che questi danno ai sistemi agroalimentari sostenibili, alla conservazione della biodiversità e alla resilienza climatica.
Introducono l’incontro Michela Marenco, imprenditrice agricola di Strevi, presidente di Confagricoltura Donna Alessandria e Confagricoltura Donna Piemonte; Paola Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria. Nel corso del dialogo aperto, le tre imprenditrici racconteranno la propria esperienza di lavoro e di vita, tra soddisfazioni, preoccupazioni e traguardi da raggiungere.

LE PAROLE – Così Michela Marenco: “Questa celebrazione mira a promuovere la parità di genere e a sostenere l’imprenditoria femminile. Nonostante rappresentino circa il 41% della forza lavoro agricola mondiale, le donne operano ancora oggi in condizioni di svantaggio rispetto agli uomini: pensiamo, ad esempio, alla possibilità di accedere al credito o alla difficoltà, comune a tutte le donne, di conciliare l’attività lavorativa con la gestione domestica”.
Così Paola Sacco: “Attraverso questo incontro vorremmo sfatare l’immagine della vita bucolica tra campi e pascoli. Oggi le donne impegnate in agricoltura sono sempre di più laureate, utilizzano tecnologie innovative e si fidano della scienza, senza la quale sarebbe difficile portare avanti il lavoro in agricoltura”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

CIA: gasolio agricolo alle stelle, agricoltori sotto pressione

Mar 10, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 10 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 9, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Iran, Tajani: “Per italiani emergenza superata, criticità rimaste nelle Maldive”

Mar 9, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Schlein “Il governo è insofferente a controlli e contrappesi”

Mar 10, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Confagricoltura: le donne pastore si raccontano, giovedì 19 marzo alle ore 17

Mar 10, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

CIA: gasolio agricolo alle stelle, agricoltori sotto pressione

Mar 10, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: la Lazio torna al successo, Marusic beffa il Sassuolo al 92′

Mar 10, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x