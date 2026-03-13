Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Bardo Thodol, antica tradizione spirituale tibetana: domani alle 17 a Casale Monferrato

Sabato 14 marzo alle ore 17, presso la sede di via Paleologi 24 a Casale Monferrato, si terrà la conferenza dal titolo “IL BARDO THODOL: L’ANTICA TRADIZIONE SPIRITUALE TIBETANA”, appuntamento del ciclo “Alle frontiere dell’al di là”. INGRESSO LIBERO.

Il Bardo Thödol, il Libro tibetano dei morti, è un magnifico esempio di un’antichissima tradizione spirituale ancora attuale e accessibile in tutta la sua straordinaria ricchezza.
Il testo contiene una brillante sintesi della dottrina tibetana e una delle descrizioni più dettagliate del viaggio che l’anima intraprende nell’aldilà. È un inno alla vita attraverso la comprensione della morte.
La chiave di lettura va individuata nella parola “bardo”, che significa letteralmente “tra due”: uno stato intermedio, transitorio. Il pensiero tibetano sulla morte è un toccante invito a utilizzare ogni momento dell’esistenza per realizzare la trasformazione interiore.
Durante l’incontro analizzeremo le soluzioni e le tecniche individuate dai maestri tibetani per mantenerci svegli e coscienti nel momento del trapasso. Scopriremo come riconoscere gli ostacoli che ci separano dalla visione della Chiara Luce e approfondiremo il rituale speciale per accompagnare e proteggere l’anima dalle insidie dell’aldilà.

ＡＬＬＥ ＦＲＯＮＴＩＥＲＥ ＤＥＬＬ＇ＡＬ ＤＩ ＬＡ＇
Un ciclo di conferenze per esplorare l’invisibile attraverso i principali testi della Tradizione – via Paleologi, 24 – Casale Monferrato AL – INFO: 338-4092394 – Sito: https://archeosofiacasalemonferrato.org

