Genova: 2 denunciati per produzione ‘taroccata’ di abbigliamento e accessori del Genoa

GENOVA (ITALPRESS) – I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Genova hanno denunciato 2 imprenditori locali che riproducevano, senza averne diritto, il marchio del “Genoa Cricket and Football Club” e del “Genoa Calcio Femminile”. L’attività commerciale diretta dagli imprenditori, oltre a produrre abbigliamento sportivo del proprio marchio registrato, poneva in vendita non solo etichette e gadget contraffatti di diverse squadre di calcio, ma anche merce riproducente il noto “gallinaccio”, ovvero il grifone emblema del “Genoa Cricket and Football Club”, che milita nella Lega Serie A.

tvi/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)