Belforte Monferrato: aperto un nuovo ristorante McDonald’s, assunte 35 persone

Dallo scorso mercoledì 4 marzo è aperto il nuovo ristorante McDonald’s di Belforte Monferrato, situato in via Regione Fornace 8/B/1. Il 12° McDonald’s in provincia ha portato a 35 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Belforte Monferrato e dall’area limitrofa. Il nuovo McDonald’s e la corsia McDrive sono aperti da domenica a giovedì dalle 9 alle 24, venerdì e sabato fino all’1.

Con un totale di 208 posti a sedere e i kiosk digitali, per ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti, si può attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante. Il locale mette a disposizione dei suoi clienti anche il McCafé, luogo di ritrovo ideale per condividere la colazione mattutina, fare una pausa caffè veloce o ritagliarsi un momento di gusto durante la giornata.

Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di festeggiare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.

Il ristorante ha una corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dall’auto.

LE PAROLE – Così Adalberto Santi, licenziatario McDonald’s del locale: «Il mio obiettivo, con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio, generando occupazione e valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra nuova offerta di ristorazione in questa parte di città, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale».