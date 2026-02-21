Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Domani apertura straordinaria del Gattile Comunale per la ‘Festa del Gatto’

DiRaimondo Bovone

Feb 21, 2026

Domani, domenica 22 febbraio, ci sarà l’apertura straordinaria del Gattile Comunale (viale Teresa Michel 48) dalle 10.30 alle 17 in occasione della “Giornata Nazionale del Gatto” (17 febbraio).
Durante la mattinata, fino alle ore 12.30, i volontari dell’Associazione Tutela Animali (A.T.A.) distribuiranno ai 321 Tutor di colonia, invitati con lettera, un importante quantità di cibo acquistato dal Comune di Alessandria a sostegno delle 306 colonie feline presenti sul territorio cittadino.
I Tutor impossibilitati a partecipare potranno ritirare la fornitura successivamente, venerdì 27 e sabato 28 febbraio, dalle ore 10 alle ore 11.45 presso lo stesso Gattile Comunale.
In alternativa contattare l’Ufficio Tutela Animali del Comune di Alessandria al numero 0131-515249 oppure scrivere alla mail [email protected].

Si ricorda che l’Ufficio Tutela Animali è a disposizione della cittadinanza che si prende cura di gatti abbandonati o randagi: la registrazione della colonia consente di accedere al supporto veterinario e alla sterilizzazione, favorendo una gestione responsabile del benessere animale.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

