Coldiretti: l’importanza dei bacini di accumulo d’acqua, non solo per l’agricoltura

Raimondo Bovone

Feb 21, 2026

Questo l’intervento del presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco, sull’importante tematica dei bacini di accumulo di acqua: “Serve una svolta per far fronte ai cambiamenti climatici. In questa direzione vanno i 10 miliardi di euro di risorse della Politica agricola comune recuperati per gli agricoltori italiani. I fondi consentono di puntare su agricoltura di precisione, monitoraggio climatico e idrico con sistemi digitali, tecnologia per risparmiare acqua ed energia e gestire il suolo, tutte cose essenziali per contrastare gli effetti del meteo. SE ne parla da anni, ma ad oggi tratteniamo solo l’11% dell’acqua piovana; la Spagna ne trattiene più del doppio, la Francia 3 volte tanto. L’acqua sarà fondamentale non solo per l’agricoltura, ma anche per lo sviluppo della tecnologia, dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale. Perdere questa sfida è un lusso che il nostro Paese non può permettersi”.

Anche su altre cose serve un repentino cambiamento come assicurazioni e burocrazia: oggi un terzo del tempo delle imprese agricole è assorbito dalla compilazione delle pratiche, spesso inutili. Spiega il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco: “Sono stati compiuti alcuni passi avanti, nella nuova legge di bilancio e nel provvedimento ‘Coltiva Italia’, ma bisogna proseguire su questa strada, dando risposte alle aziende che operano nelle aree interne, collinari e montane, e confermando le risorse per le aziende di pianura, puntando sulle filiere”.

Raimondo Bovone

