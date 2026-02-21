Coldiretti: l’importanza dei bacini di accumulo d’acqua, non solo per l’agricoltura

Questo l’intervento del presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco, sull’importante tematica dei bacini di accumulo di acqua: “Serve una svolta per far fronte ai cambiamenti climatici. In questa direzione vanno i 10 miliardi di euro di risorse della Politica agricola comune recuperati per gli agricoltori italiani. I fondi consentono di puntare su agricoltura di precisione, monitoraggio climatico e idrico con sistemi digitali, tecnologia per risparmiare acqua ed energia e gestire il suolo, tutte cose essenziali per contrastare gli effetti del meteo. SE ne parla da anni, ma ad oggi tratteniamo solo l’11% dell’acqua piovana; la Spagna ne trattiene più del doppio, la Francia 3 volte tanto. L’acqua sarà fondamentale non solo per l’agricoltura, ma anche per lo sviluppo della tecnologia, dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale. Perdere questa sfida è un lusso che il nostro Paese non può permettersi”.

Anche su altre cose serve un repentino cambiamento come assicurazioni e burocrazia: oggi un terzo del tempo delle imprese agricole è assorbito dalla compilazione delle pratiche, spesso inutili. Spiega il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco: “Sono stati compiuti alcuni passi avanti, nella nuova legge di bilancio e nel provvedimento ‘Coltiva Italia’, ma bisogna proseguire su questa strada, dando risposte alle aziende che operano nelle aree interne, collinari e montane, e confermando le risorse per le aziende di pianura, puntando sulle filiere”.