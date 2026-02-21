IN EVIDENZA

Longevity Magazine – Puntata del 21/2/2026

Feb 21, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella terza puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Giovanni Chiarelli, Responsabile Dermatologia allergologica dell’Ospedale San Raffaele di Milano, e Ornella De Pità, Responsabile Ricerca clinica traslazionale IDI-IRCCS di Roma. I nuovi progressi della dermatologia e l’importanza di sensibilizzare su condizioni come dermatiti e alopecia tra i temi al centro della puntata.
