La fiamma olimpica a Casale Monferrato martedì 13 gennaio

La Fiamma Olimpica ha fatto tappa a Casale Monferrato lo scorso martedì 13 gennaio, con un percorso cittadino iniziato da Oltreponte prima delle 15.30 e concluso 1 ora dopo in via Negri. La staffetta ha attraversato alcuni luoghi significativi di Casale: Piazza Castello, Corso Manacorda, via Roma, via Lanza, viale San Martino, via Bagna, via Vercelli, via Oddone, via Piave e strada Cavalcavia.
Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.