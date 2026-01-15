Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

La fiamma olimpica a Casale Monferrato martedì 13 gennaio

DiRaimondo Bovone

Gen 15, 2026 , , ,
Foto Ezio Cairoli

La Fiamma Olimpica ha fatto tappa a Casale Monferrato lo scorso martedì 13 gennaio, con un percorso cittadino iniziato da Oltreponte prima delle 15.30 e concluso 1 ora dopo in via Negri. La staffetta ha attraversato alcuni luoghi significativi di Casale: Piazza Castello, Corso Manacorda, via Roma, via Lanza, viale San Martino, via Bagna, via Vercelli, via Oddone, via Piave e strada Cavalcavia.

Foto Ezio Cairoli
Foto Ezio Cairoli

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 15 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 14, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Dorfmann “Accordo UE-Mercosur pericoloso per alcuni settori agricoli”

Gen 14, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella all’inaugurazione della mostra de “La Repubblica” per i 50 anni

Gen 14, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

La fiamma olimpica a Casale Monferrato martedì 13 gennaio

Gen 15, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Pio Esposito firma l’1-0 al Lecce, Inter a +6 e campione d’inverno

Gen 15, 2026
TOP NEWS

Cina, produzione e vendita di auto ai massimi storici nel 2025

Gen 14, 2026
TOP NEWS

Il Napoli sbatte contro il muro del Parma, è 0-0 al “Maradona”

Gen 14, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x