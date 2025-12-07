Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: chi può richiedere l’Indennità di Accompagnamento?

L’Indennità di Accompagnamento è una prestazione per le persone che, a causa di un impedimento fisico o psichico, si trovino nella condizione di impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di incapacità nel compiere gli atti della vita quotidiana.
Per richiederla non vi è nessun limite di età, nessun limite di reddito, nessuna trattenuta fiscale e nessuna incompatibilità con il lavoro (quindi si può lavorare). L’Accompagnamento è una prestazione economica e l’importo fisso per il 2025 è di 542,02 euro al mese. Viene erogata per 12 mensilità e non è fiscalmente imponibile, ma non può essere erogata per periodi di ricovero a carico del Sistema Sanitario Nazionale superiori ai 29 giorni.
Per richiederla bisogna avere la residenza in Italia, il medico di base inoltrerà la domanda all’INPS e poi si sarà convocati per la valutazione della Commissione medico-legale.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

