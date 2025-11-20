Smartphone alla guida, sempre più rischi per la sicurezza stradale

MILANO (ITALPRESS) – Le attività più comuni con lo smartphone incidono negativamente sulla guida, aumentando i rischi di incidenti. È quanto emerge dal report “Influenza della distrazione da smartphone alla guida”, realizzato da Generali jeniot e Automotive Safety Center GuidaSicura Quattroruote. Il test sperimentale in pista, che è stato svolto su un circuito che ha riprodotto le reali condizioni di traffico urbano a una velocità di 40-50 chilometri orari, ha analizzato nel dettaglio diverse attività che si svolgono con lo smartphone.

