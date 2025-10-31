Gli Alpini della provincia sono ‘Ambasciatori per la tutela del patrimonio ambientale’

Le sezioni degli Alpini di Alessandria, Acqui Terme e Casale Monferrato hanno ricevuto dalla Regione Piemonte il riconoscimento di “Ambasciatore per la tutela del patrimonio ambientale”.

La consegna è avvenuta durante l’evento “Il Valore dei nostri Alpini: Impegno e dedizione per l’Ambiente”, svoltosi in settimana al Grattacielo Piemonte. Una celebrazione della loro fondamentale attività, come veri esempi concreti dei valori più alti, quali libertà, pace, solidarietà.

LE PAROLE – Così il presidente Cirio e gli assessori Marnati, Gabusi, Gallo e Marrone: “Agli Alpini va il più sentito ringraziamento per il costante e puntuale servizio a favore della collettività, per l’impegno nel risolvere le situazioni più difficili e a volte drammatiche, per la passione che li contraddistingue. Con la loro presenza dimostrano solidarietà e grande rispetto per l’ambiente e per la sicurezza del territorio, custodendolo nelle situazioni di emergenza e nelle calamità naturali”.

Così il vicepresidente nazionale ANA, Alessandro Trovant: “È un titolo che gli Alpini piemontesi hanno ben meritato e che spero rappresenti uno stimolo per altre Regioni italiane”.