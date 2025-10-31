Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Gli Alpini della provincia sono 'Ambasciatori per la tutela del patrimonio ambientale'

Le sezioni degli Alpini di Alessandria, Acqui Terme e Casale Monferrato hanno ricevuto dalla Regione Piemonte il riconoscimento di “Ambasciatore per la tutela del patrimonio ambientale”.
La consegna è avvenuta durante l’evento “Il Valore dei nostri Alpini: Impegno e dedizione per l’Ambiente”, svoltosi in settimana al Grattacielo Piemonte. Una celebrazione della loro fondamentale attività, come veri esempi concreti dei valori più alti, quali libertà, pace, solidarietà.

LE PAROLE – Così il presidente Cirio e gli assessori Marnati, Gabusi, Gallo e Marrone: “Agli Alpini va il più sentito ringraziamento per il costante e puntuale servizio a favore della collettività, per l’impegno nel risolvere le situazioni più difficili e a volte drammatiche, per la passione che li contraddistingue. Con la loro presenza dimostrano solidarietà e grande rispetto per l’ambiente e per la sicurezza del territorio, custodendolo nelle situazioni di emergenza e nelle calamità naturali”.
Così il vicepresidente nazionale ANA, Alessandro Trovant: “È un titolo che gli Alpini piemontesi hanno ben meritato e che spero rappresenti uno stimolo per altre Regioni italiane”.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

