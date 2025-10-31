Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile, serie B1: Acrobatica domani in Sardegna contro Palau per restare in testa

Raimondo Bovone

Ott 31, 2025

La capolista Acrobatica Alessandria si prepara alla difficile trasferta di domani, sabato 1° novembre, a Palau, per la 4^ giornata di campionato.  Alle ore 15, presso il Pala Andreotti di Palau, affronterà il Capo D’Orso Palau, squadra al 5° posto in classifica. Le ragazze di Bruno Napolitano affronteranno la gara con grande entusiasmo. La gara sarà trasmessa dalle ore 15 di domani sul canale facebook “Alessandria Volley”.

LE PAROLE – Spiega il presidente Andrea La Rosa: “Affrontiamo la trasferta piu’ lunga e il Capo D’Orso è una squadra molto forte; batterli sarebbe un grande risultato”.
Per coach Bruno Napolitano la partita è molto importante: “Siamo alle prime giornate, il campionato è ancora molto lungo. Lavoriamo molto in allenamento, la squadra sa cosa fare ed è serena e molto unita”.
La capitana Martina Balboni suona la carica: “E’ una gara molto difficile, sia per il tipo di trasferta, sia per l’avversario, costruito per obiettivi importanti. Noi cercheremo di prepararci nel miglior modo possibile”.

Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Gli Alpini della provincia sono ‘Ambasciatori per la tutela del patrimonio ambientale’

Ott 31, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cucina Eventi

Coldiretti in cucina e l’arte dell’impiattamento: a lezione da Stefania Grandinetti

Ott 31, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cucina Eventi

‘Isola della Carne’: evento CIA a Repergo d’Asti su zootecnia e Razza Piemontese

Ott 31, 2025 Raimondo Bovone
