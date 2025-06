Quartiere Cristo: per la ‘Notte Bianca’ di sabato 21 giugno, eventi fin dal pomeriggio

La PARTITA DELL’AMICIZIA, in programma sabato 21 giugno alle 15.45, presso il Campo Sportivo dell’ACF in viale Falcone, sarà l’apertura ufficiale dell’evento ‘Notte Bianca al Quartiere Cristo‘. Scenderanno in campo la Nazionale Italiana DJ, la Selecao Sacerdoti Calcio e la selezione Solidarietà Afro Club di Alessandria. L’evento, con la presentazione di Federico Aime, dj set T-LORENZ, si svolgerà in 3 tempi da 35 minuti.

EVENTO GRATUITO PER I BAMBINI DALLE 18 ALLE 24 – Alla Notte Bianca, offerta dall’Associazione dei Commercianti del Quartiere Cristo, nell’ambito della CITTA’ DEI BAMBINI (corso Acqui 221), oltre ai gonfiabili ci saranno alcune attrazioni gratuite come “I Giochi di una volta in legno” e BARBACICLO con Go Kart A Pedali, un’attività Ludico Motoria Ricreativa (EduPlay) abbinata all’educazione Stradale rivolta ai bambini 5-12 anni da poter svolgere come proposta itinerante d’intrattenimento formativo urbano.

ATTIVITA’ FISICA – In occasione della Notte Bianca, l’associazione ASD Calisthenics Alessandria organizza un raduno alle ore 19 presso il parco di Calisthenics di via della Moisa/via Campi. Un’occasione aperta a tutti gli appassionati di allenamento a corpo libero per allenarsi insieme, conoscersi e motivarsi a vicenda. Non conta il livello, conta la passione.

MUSICA E DEGUSTAZIONE – Al centro della “Notte Bianca” ci sarà “Viva la Puglia” (20-21-22 giugno), con importanti eventi di spettacolo, degustazione e intrattenimento, cogliendo l’occasione per comunicare le modalità corrette della raccolta differenziata e di pratica del decoro urbano, coinvolgendo gli operatori di Amag Ambiente e i cittadini che parteciperanno alla kermesse.